Росгвардия опровергла информацию о смягченных условиях службы рэпера Macan

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Росгвардия опровергла информацию о привилегиях и смягчённых условиях службы рядового Андрея Косолапова (рэпер Macan), сейчас он готовится к принятию военной присяги, Росгвардия опровергла информацию о привилегиях и смягчённых условиях службы рядового Андрея Косолапова (рэпер Macan), сейчас он готовится к принятию военной присяги, сообщили в ведомстве.

"Распространяемая в сети Интернет и ряде СМИ информация о якобы имеющихся привилегиях или смягчённых условиях службы не соответствует действительности. В настоящее время рядовой Косолапов готовится к принятию военной присяги", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также в Росгвардии отметили, что рэпер проходит службу в Центре специального назначения "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

"Рядовой Косолапов размещён в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения, обеспечен всеми видами довольствия и питается в установленном порядке вместе со всем личным составом", - заключили в ведомстве.