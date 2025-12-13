Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия опровергла информацию о смягченных условиях службы рэпера Macan
13.12.2025
Росгвардия опровергла информацию о смягченных условиях службы рэпера Macan
Росгвардия опровергла информацию о смягченных условиях службы рэпера Macan - РИА Новости, 13.12.2025
Росгвардия опровергла информацию о смягченных условиях службы рэпера Macan
Росгвардия опровергла информацию о привилегиях и смягчённых условиях службы рядового Андрея Косолапова (рэпер Macan), сейчас он готовится к принятию военной... РИА Новости, 13.12.2025
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рэпер macan (андрей косолапов)
Росгвардия опровергла информацию о смягченных условиях службы рэпера Macan

Росгвардия опровергла сообщения о привилегиях и смягченных условиях службы Macan

Рэпер MACAN. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Росгвардия опровергла информацию о привилегиях и смягчённых условиях службы рядового Андрея Косолапова (рэпер Macan), сейчас он готовится к принятию военной присяги, сообщили в ведомстве.
"Распространяемая в сети Интернет и ряде СМИ информация о якобы имеющихся привилегиях или смягчённых условиях службы не соответствует действительности. В настоящее время рядовой Косолапов готовится к принятию военной присяги", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также в Росгвардии отметили, что рэпер проходит службу в Центре специального назначения "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.
"Рядовой Косолапов размещён в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения, обеспечен всеми видами довольствия и питается в установленном порядке вместе со всем личным составом", - заключили в ведомстве.
Macan в начале октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что будет служить в армии. Позже Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября.
