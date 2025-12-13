Рейтинг@Mail.ru
18:55 13.12.2025
Росгвардия опровергла информацию о наказании за видео с рэпером Macan
Росгвардия опровергла информацию о наказании за видео с рэпером Macan
Росгвардия опровергла информацию о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Андрея Косолапова (рэпер Macan), сообщили РИА Новости, 13.12.2025
© Фото : @1macanФото, опубликованное в соцсети рэпера Macan
Фото, опубликованное в соцсети рэпера Macan - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : @1macan
Фото, опубликованное в соцсети рэпера Macan. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Росгвардия опровергла информацию о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Андрея Косолапова (рэпер Macan), сообщили в ведомстве.
"Сообщения о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Косолапова, также недостоверны", - говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что повара дивизии, где служит Macan, отправили на гауптвахту за съёмку видео с курящим в неположенном месте рэпером. Как отмечалось, самого Косолапова за нарушение никак не наказали.
