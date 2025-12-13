https://ria.ru/20251213/rosgvardija-2061872921.html
Росгвардия опровергла информацию о наказании за видео с рэпером Macan
Росгвардия опровергла информацию о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Андрея Косолапова (рэпер Macan), сообщили РИА Новости, 13.12.2025
