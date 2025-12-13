Главред "Литературной газеты" Замшев оценил роман Симоньян

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" относится не к жанру фантастики, а представляет собой философское произведение с дерзновенным замыслом о конце света, считает главный редактор "Литературной газеты", прозаик и поэт Максим Замшев.

В субботу в Москве в Национальном центре "Россия" прошла встреча, посвященная книге Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра".

"Роман Маргариты Симоньян, конечно, не относится к жанру фантастики. Это большая русская книга, которая описывает не будущее, а конец света… Здесь невероятно дерзновенный замысел. И я очень рад, что он удался. Счастье, что эта книга есть, ее можно прочитать и перечитать", - сказал Замшев в ходе встречи.

По его мнению, книга также должна быть переведена на языки тех стран, в адрес которых в произведении "есть разные предупреждения".

Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами.