Рогов назвал решение о бессрочной заморозке российских активов пиратством

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал пиратством решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов России.

"В Евросоюзе продолжают заниматься привычным им делом со времен колониальной системы – пиратством, демонстрируя правовой беспредел, а также свое стремление к конфронтации и нагнетанию ситуации вокруг возможного мирного урегулирования военного конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов

По его мнению, Россия могла бы принять ассиметричные решения в отношении активов враждебных к ней стран.

"Пока Запад не почувствует финансовой боли от своей безрассудной политики в отношении России, ждать от них каких-либо разумных и конструктивных решений не стоит", - сказал Рогов.