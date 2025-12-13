Рейтинг@Mail.ru
15:38 13.12.2025
Рогов назвал решение о бессрочной заморозке российских активов пиратством
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал пиратством решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов России.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
РИА Новости подсчитало доход Euroclear от заморозки российских активов
Вчера, 05:04
"В Евросоюзе продолжают заниматься привычным им делом со времен колониальной системы – пиратством, демонстрируя правовой беспредел, а также свое стремление к конфронтации и нагнетанию ситуации вокруг возможного мирного урегулирования военного конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов.
По его мнению, Россия могла бы принять ассиметричные решения в отношении активов враждебных к ней стран.
"Пока Запад не почувствует финансовой боли от своей безрассудной политики в отношении России, ждать от них каких-либо разумных и конструктивных решений не стоит", - сказал Рогов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Попытка ЕК украсть активы подрывает финансовую систему, заявил Дмитриев
Вчера, 03:04
 
