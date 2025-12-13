В Минпромторге рассказали, где можно использовать антропоморфных роботов

"Роботы могут применяться везде, где сейчас "применяется" человек, в том случае, если робот, про которого вы сказали, антропоморфный. Что следует из названия, значит, он человекоподобный. Соответственно, там, где хорошо справляется человек, но ему сложно, тяжело, трудно, дорого и опасно, там может использоваться робот. Почему? Потому что он не боится перепадов температуры, он не боится радиации, он может работать в темноте, он может работать в жаре, он может работать без еды, без воды, без сна и отдыха, и так далее", — ответил он на вопрос РИА Новости о применении антропоморфных роботов.