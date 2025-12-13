В Минпромторге рассказали, где можно использовать антропоморфных роботов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Антропоморфные роботы могут использоваться в тяжелых и опасных для человека условиях, в которых, несмотря на негативные факторы, нельзя обойтись без человеческого труда, сказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в кулуарах дискуссионного клуба "Наследие XXI".
"Роботы могут применяться везде, где сейчас "применяется" человек, в том случае, если робот, про которого вы сказали, антропоморфный. Что следует из названия, значит, он человекоподобный. Соответственно, там, где хорошо справляется человек, но ему сложно, тяжело, трудно, дорого и опасно, там может использоваться робот. Почему? Потому что он не боится перепадов температуры, он не боится радиации, он может работать в темноте, он может работать в жаре, он может работать без еды, без воды, без сна и отдыха, и так далее", — ответил он на вопрос РИА Новости о применении антропоморфных роботов.
Шпак добавил, что также роботов можно использовать в условиях монотонной повторяющейся деятельности, которая не требует постоянной обратной связи.
"Там робот справится замечательно, ничуть не хуже, а, может быть, где-то и лучше, чем человек", — отметил замглавы Минпромторга РФ.
Он пояснил, что первоначально роботы будут использоваться в отраслях, где это позволят экономические условия. Однако со временем, как и в случае других технологий, количество и эффективность роботов вырастет, а их стоимость станет более доступной.
В сентябре текущего года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что Яндекс и Сбер в 2025-2026 годах планируют представить своих первых антропоморфных роботов.
Уже в ноябре 2025 года президенту РФ Владимиру Путину представили первого ИИ-робота "Сбера" в ходе международной конференции по искусственному интеллекту. ИИ-робота создали инженеры "Сбера" на базе нейросети ГигаЧат. Это человекоподобный робот, который обладает воплощенным искусственным интеллектом и умеет обращаться с предметами в реальном мире.
