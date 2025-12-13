Проект "Новогодняя столица России" открылся в Рязани

РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков дал старт мероприятиям проекта "Рязань - Новогодняя столица России", передает корреспондент РИА Новости.

Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России от Кирова, город получил этот статус во второй раз.

В субботу проект открылся театрализованным представлением на Лыбедском бульваре в центре города. Зажглась огнями главная новогодняя елка.

"Мы постарались сделать так, чтобы этот праздник был по-настоящему интересным... Огромное количество мероприятий запланировано, больше тысячи мероприятий в программе... Будут мероприятия спортивные, будут мастер-классы, будут всякие развлечения", - отметил губернатор.

Согласно информации на сайте проекта, с субботы начали действовать анимационные зоны, арт-объекты, фотозоны, фудкорты и ярмарка. Местами проведения праздничных мероприятий станут уличные пространства, культурные и развлекательные учреждения по всему городу.