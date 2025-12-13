https://ria.ru/20251213/rjazan-2061878127.html
Проект "Новогодняя столица России" открылся в Рязани
Проект "Новогодняя столица России" открылся в Рязани - РИА Новости, 13.12.2025
Проект "Новогодняя столица России" открылся в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков дал старт мероприятиям проекта "Рязань - Новогодняя столица России", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2025
Проект "Новогодняя столица России" открылся в Рязани
Губернатор Малков дал старт проекта «Рязань — Новогодняя столица России»
РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков дал старт мероприятиям проекта "Рязань - Новогодняя столица России", передает корреспондент РИА Новости.
Рязань приняла эстафету Новогодней столицы России от Кирова, город получил этот статус во второй раз.
В субботу проект открылся театрализованным представлением на Лыбедском бульваре в центре города. Зажглась огнями главная новогодняя елка.
"Мы постарались сделать так, чтобы этот праздник был по-настоящему интересным... Огромное количество мероприятий запланировано, больше тысячи мероприятий в программе... Будут мероприятия спортивные, будут мастер-классы, будут всякие развлечения", - отметил губернатор.
Согласно информации на сайте проекта, с субботы начали действовать анимационные зоны, арт-объекты, фотозоны, фудкорты и ярмарка. Местами проведения праздничных мероприятий станут уличные пространства, культурные и развлекательные учреждения по всему городу.
Праздничные события продлятся по 10 января. Основные мероприятия состоятся в центре города на Лыбедском бульваре. Пешеходную территорию разделят на несколько тематических зон: процветающую, креативную, торговую, художественную, хлебную, семейную, спортивную и индустриальную. Также там расположатся общественные пространства для отдыха и досуга, новогодние арт-объекты и фотолокации.