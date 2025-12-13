Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии помиловали оппозиционера Беляцкого, пишут СМИ
17:03 13.12.2025 (обновлено: 17:21 13.12.2025)
В Белоруссии помиловали оппозиционера Беляцкого, пишут СМИ
В Белоруссии помиловали оппозиционера Беляцкого, пишут СМИ
Среди помилованных в Белоруссии есть оппозиционер Алесь Беляцкий, передает агентство Рейтер со ссылкой на посольство США в Литве. РИА Новости, 13.12.2025
В Белоруссии помиловали оппозиционера Беляцкого, пишут СМИ

Reuters: в Белоруссии помиловали оппозиционера Алексея Беляцкого

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкСуд над правозащитником Алексеем Беляцким в Минске
Суд над правозащитником Алексеем Беляцким в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Среди помилованных в Белоруссии есть оппозиционер Алесь Беляцкий, передает агентство Рейтер со ссылкой на посольство США в Литве.
"В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил 123 заключенных, в том числе... Алеся Беляцкого", - говорится в материале агентства.
Супруга Беляцкого в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что после освобождения он направляется в Литву.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Среди помилованных в Белоруссии есть Колесникова и Бабарико, пишут СМИ
