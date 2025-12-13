https://ria.ru/20251213/reuters-2061859566.html
Среди помилованных в Белоруссии есть Колесникова и Бабарико, пишут СМИ
Среди помилованных в Белоруссии есть Колесникова и Бабарико, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
Среди помилованных в Белоруссии есть Колесникова и Бабарико, пишут СМИ
Среди помилованных в Белоруссии есть оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, передает агентство Рейтер со ссылкой на посольство США в Литве. РИА Новости, 13.12.2025
