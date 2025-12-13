Рейтинг@Mail.ru
Среди помилованных в Белоруссии есть Колесникова и Бабарико, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 13.12.2025 (обновлено: 17:01 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/reuters-2061859566.html
Среди помилованных в Белоруссии есть Колесникова и Бабарико, пишут СМИ
Среди помилованных в Белоруссии есть Колесникова и Бабарико, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
Среди помилованных в Белоруссии есть Колесникова и Бабарико, пишут СМИ
Среди помилованных в Белоруссии есть оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, передает агентство Рейтер со ссылкой на посольство США в Литве. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T16:52:00+03:00
2025-12-13T17:01:00+03:00
белоруссия
сша
в мире
мария колесникова
виктор бабарико
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748851368_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_b3a0aabcc98b59565ecf155f56cc75e4.jpg
https://ria.ru/20251213/belorussiya-2061856558.html
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748851368_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_a9f1030c8beabdcaffedbb80411c8795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, сша, в мире, мария колесникова, виктор бабарико
Белоруссия, США, В мире, Мария Колесникова, Виктор Бабарико
Среди помилованных в Белоруссии есть Колесникова и Бабарико, пишут СМИ

Reuters: в Белоруссии помиловали оппозиционеров Колесникову и Бабарико

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМария Колесникова
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Мария Колесникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Среди помилованных в Белоруссии есть оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, передает агентство Рейтер со ссылкой на посольство США в Литве.
В субботу Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран.
"Мария Колесникова и Виктор Бабарико среди заключенных, освобожденных Белоруссией", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на посольство.
В августе Лукашенко заявил о возможности освобождения Марии Колесниковой и других белорусских оппозиционеров из заключения.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Всего в Белоруссии за последнее время помиловали 156 иностранных граждан
Вчера, 16:34
 
БелоруссияСШАВ миреМария КолесниковаВиктор Бабарико
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала