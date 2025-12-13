МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву, сообщает концертное агентство Force Events.
«
"Gucci Mane прилетел в Москву. Встретили в аэропорту", - говорится в сообщении, опубликованном в группе агентства в соцсети "ВКонтакте".
Gucci Mane даст концерт на площадке "МТС Live Холл" в субботу.
Кроме того, агентство опубликовало видео, где показано, как артиста встречают в аэропорту. Судя по кадрам, Gucci Mane доброжелательно настроен и приветлив перед столичным концертом.
Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) - рэпер и продюсер из США. Дебютом для артиста стал альбом Trap House, выпущенный в 2005 году. На счету Gucci Mane 16 студийных альбомов. Он известен треками Lemonade, Icy, Rumors и Wake Up In The Sky.
