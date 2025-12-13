Рейтинг@Mail.ru
Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву
11:51 13.12.2025 (обновлено: 11:52 13.12.2025)
Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву
Рэпер Gucci Mane прилетел в Москву, чтобы дать концерт

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву, сообщает концертное агентство Force Events.
"Gucci Mane прилетел в Москву. Встретили в аэропорту", - говорится в сообщении, опубликованном в группе агентства в соцсети "ВКонтакте".
Gucci Mane даст концерт на площадке "МТС Live Холл" в субботу.
Кроме того, агентство опубликовало видео, где показано, как артиста встречают в аэропорту. Судя по кадрам, Gucci Mane доброжелательно настроен и приветлив перед столичным концертом.
Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) - рэпер и продюсер из США. Дебютом для артиста стал альбом Trap House, выпущенный в 2005 году. На счету Gucci Mane 16 студийных альбомов. Он известен треками Lemonade, Icy, Rumors и Wake Up In The Sky.
Американский рэпер T.I. - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Рэпер T.I. впервые даст концерт в России
7 ноября, 03:11
 
ШоубизМоскваСШАрэп
 
 
