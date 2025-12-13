Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву

"Gucci Mane прилетел в Москву. Встретили в аэропорту", - говорится в сообщении, опубликованном в группе агентства в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, агентство опубликовало видео, где показано, как артиста встречают в аэропорту. Судя по кадрам, Gucci Mane доброжелательно настроен и приветлив перед столичным концертом.