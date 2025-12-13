Рейтинг@Mail.ru
10:56 13.12.2025
Овчинский: в Перове построят еще один жилой дом по реновации
строительство, москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, реновация
Строительство, Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Реновация
Овчинский: в Перове построят еще один жилой дом по реновации

Овчинский: на востоке Москвы возведут еще один жилой дом по реновации

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В восточной части Москвы в районе Перово возведут жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка появится на участке площадью свыше 4,3 гектара на Зеленом проспекте.
"Предельная площадь квартир в новостройке составит более 73 тысяч квадратных метров, а нежилая наземная площадь – около четырех тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Рядом с новым ЖК есть станция метро "Перово", уточнил министр.
В сообщении департамента градостроительной политики добавили, что двор дома благоустроят и обустроят там детские площадки и зоны для занятий спортом.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
