Овчинский: в Перове построят еще один жилой дом по реновации

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В восточной части Москвы в районе Перово возведут жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится на участке площадью свыше 4,3 гектара на Зеленом проспекте.

"Предельная площадь квартир в новостройке составит более 73 тысяч квадратных метров, а нежилая наземная площадь – около четырех тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Рядом с новым ЖК есть станция метро "Перово", уточнил министр.

В сообщении департамента градостроительной политики добавили, что двор дома благоустроят и обустроят там детские площадки и зоны для занятий спортом.