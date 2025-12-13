https://ria.ru/20251213/renovatsiya-2061817179.html
Овчинский: в Перове построят еще один жилой дом по реновации
Овчинский: в Перове построят еще один жилой дом по реновации - РИА Новости, 13.12.2025
Овчинский: в Перове построят еще один жилой дом по реновации
В восточной части Москвы в районе Перово возведут жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:56:00+03:00
2025-12-13T10:56:00+03:00
2025-12-13T10:56:00+03:00
строительство
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
реновация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
https://ria.ru/20251211/ovchinskiy-2061201790.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, реновация
Строительство, Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Реновация
Овчинский: в Перове построят еще один жилой дом по реновации
Овчинский: на востоке Москвы возведут еще один жилой дом по реновации
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В восточной части Москвы в районе Перово возведут жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка появится на участке площадью свыше 4,3 гектара на Зеленом проспекте.
"Предельная площадь квартир в новостройке составит более 73 тысяч квадратных метров, а нежилая наземная площадь – около четырех тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского
пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Рядом с новым ЖК есть станция метро "Перово", уточнил министр.
В сообщении департамента градостроительной политики добавили, что двор дома благоустроят и обустроят там детские площадки и зоны для занятий спортом.
Реновация длится в Москве
с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.