Экс-сенатор Тер-Аванесов стал фигурантом дела экс-замминистра ДНР

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-сенатор Александр Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Привлечь Тер-Аванесова Александра Борисовича… в качестве обвиняемого по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ", - говорится в материалах.

Мерваезова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил 4 126 234 385, 2 рубля. Контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.

Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").

Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.

В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, ранее сообщал РИА Новости источник.

Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО " Главное управление обустройства войск " (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и другие. Число фигурантов на сегодняшний день достигло девяти человек.

Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ