Экс-сенатор Тер-Аванесов стал фигурантом дела экс-замминистра ДНР
03:45 13.12.2025
Экс-сенатор Тер-Аванесов стал фигурантом дела экс-замминистра ДНР
Экс-сенатор Тер-Аванесов стал фигурантом дела экс-замминистра ДНР - РИА Новости, 13.12.2025
Экс-сенатор Тер-Аванесов стал фигурантом дела экс-замминистра ДНР
Экс-сенатор Александр Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на... РИА Новости, 13.12.2025
происшествия
костромская область
север
главное управление обустройства войск
министерство обороны рф (минобороны рф)
костромская областная дума
костромская область
север
Экс-сенатор Тер-Аванесов стал фигурантом дела экс-замминистра ДНР

Экс-сенатора Тер-Аванесова обвинили в мошенничестве с госконтрактами

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-сенатор Александр Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Привлечь Тер-Аванесова Александра Борисовича… в качестве обвиняемого по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ", - говорится в материалах.
16 октября, 03:24
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
16 октября, 03:24
Мерваезова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил 4 126 234 385, 2 рубля. Контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.
Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
Юлия Мерваезова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Количество обвиняемых по делу экс-замминистра в ДНР возросло до девяти
5 декабря, 15:30
В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, ранее сообщал РИА Новости источник.
Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и другие. Число фигурантов на сегодняшний день достигло девяти человек.
Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.
Тер-Аванесов в 2006-2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015-2016 годах – депутатом Костромской областной думы. В верхней палате парламента в разное время входил в комитеты по экономической политике; по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения; а также в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
29 ноября, 07:54
По делу экс-замминистра по строительству ДНР проведут 28 экспертиз
По делу экс-замминистра по строительству ДНР проведут 28 экспертиз
29 ноября, 07:54
 
