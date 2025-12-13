Рейтинг@Mail.ru
Системы ПВО сбили 94 украинских дрона над российскими регионами - РИА Новости, 13.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 13.12.2025 (обновлено: 23:55 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/pvo-2061894699.html
Системы ПВО сбили 94 украинских дрона над российскими регионами
Системы ПВО сбили 94 украинских дрона над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 94 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.12.2025
Системы ПВО сбили 94 украинских дрона над российскими регионами

Силы ПВО за три часа сбили 94 украинских БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев
Военнослужащий в командном пункте Центра боевого применения
Военнослужащий в командном пункте Центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Военнослужащий в командном пункте Центра боевого применения. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 94 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
«
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в публикации.
Российские военные поразили 41 БПЛА над территорией Крыма, 24 — над Брянской областью, семь — над Смоленской, по шесть — над Белгородской и Курской, пять — над Орловской, три — над Тульской и по одному — над Калужской и Липецкой.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасностьРеспублика КрымБрянская областьБелгородская областьКурская областьКалужская областьЛипецкая областьСмоленская областьТульская область
 
 
