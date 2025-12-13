https://ria.ru/20251213/pvo-2061894699.html
Системы ПВО сбили 94 украинских дрона над российскими регионами
Системы ПВО сбили 94 украинских дрона над российскими регионами - РИА Новости, 13.12.2025
Системы ПВО сбили 94 украинских дрона над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 94 дрона ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T23:40:00+03:00
2025-12-13T23:40:00+03:00
2025-12-13T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
республика крым
брянская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
брянская область
белгородская область
курская область
калужская область
липецкая область
смоленская область
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, республика крым, брянская область, белгородская область, курская область, калужская область, липецкая область, смоленская область, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Республика Крым, Брянская область, Белгородская область, Курская область, Калужская область, Липецкая область, Смоленская область, Тульская область
Системы ПВО сбили 94 украинских дрона над российскими регионами
Силы ПВО за три часа сбили 94 украинских БПЛА