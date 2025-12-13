https://ria.ru/20251213/pvo-2061865044.html
ПВО сбила восемь украинских беспилотников
ПВО сбила восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 13.12.2025
ПВО сбила восемь украинских беспилотников
Средства ПВО с 12:00 мск до 17:00 мск сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщило Минобороны РФ РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:43:00+03:00
2025-12-13T17:43:00+03:00
2025-12-13T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила восемь украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников