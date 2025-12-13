Российская ПВО сбила 169 украинских БПЛА за сутки

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, ПВО за сутки сбила 169 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 10 2347 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 524 танка и других боевых бронированных машин, 1630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 872 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 940 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в министерстве обороны России.
