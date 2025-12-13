https://ria.ru/20251213/pvo-2061799371.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон
Вооруженные силы за ночь сбили 41 дрон ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон
