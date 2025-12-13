Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 13.12.2025 (обновлено: 08:08 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/pvo-2061799371.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон - РИА Новости, 13.12.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон
Вооруженные силы за ночь сбили 41 дрон ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T07:41:00+03:00
2025-12-13T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
саратовская область
воронежская область
вооруженные силы украины
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289775_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_1b56cda650f8941e898f698e46b44aab.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
саратовская область
воронежская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289775_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_64855ce6ef8caa0674f2bbeb0fc69e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, саратовская область, воронежская область, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Саратовская область, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 41 дрон ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

Военные ликвидировали:
  • 28 БПЛА — над Саратовской областью;
  • по четыре — над Воронежской и Ростовской;
  • по два — над Белгородской областью и Крымом;
  • один — над Волгоградской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСаратовская областьВоронежская областьВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала