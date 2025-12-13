https://ria.ru/20251213/pvo-2061793458.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области
Атака БПЛА отражена ночью на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.12.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области, пострадавших нет