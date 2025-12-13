Рейтинг@Mail.ru
На "Итоги года с Путиным" поступило более 1,1 миллиона вопросов
13:26 13.12.2025 (обновлено: 13:56 13.12.2025)
На "Итоги года с Путиным" поступило более 1,1 миллиона вопросов
На прямую линию с президентом Владимиром Путиным пришло свыше миллиона вопросов, сообщили в канале Кремля на платформе MAX. РИА Новости, 13.12.2025
технологии, россия, владимир путин, сбербанк россии, итоги года с владимиром путиным — 2025
Технологии, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрямая линия с президентом Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На прямую линию с президентом Владимиром Путиным пришло свыше миллиона вопросов, сообщили в канале Кремля на платформе MAX.
«

“Более 1,1 миллиона вопросов поступило в адрес программы "Итоги года с Владимиром Путиным", — говорится в посте.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Названы регионы-лидеры по числу обращений на "Итоги года с Путиным"
Вчера, 11:58
По состоянию на 12:00 на прямую линию поступило 459 тысяч звонков, 251 тысяча вопросов через MAX, 176 тысяч СМС-сообщений, 136 тысяч обращений через соцсети.
Также 40 тысяч вопросов поступило через сайт, 32 тысячи ММС-сообщений, 14 тысяч вопросов — через приложение.
Сбор вопросов стартовал в четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения.
Отправить их можно через чат-бот в MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", на сайте moskva-putinu.ru. Обратиться с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.

В 2024-м "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Итоги года с Владимиром Путиным 2025: дата, где смотреть, как задать вопрос
9 декабря, 13:54
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинСбербанк РоссииИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
