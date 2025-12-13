На "Итоги года с Путиным" поступило более 1,1 миллиона вопросов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На прямую линию с президентом Владимиром Путиным пришло свыше миллиона вопросов, На прямую линию с президентом Владимиром Путиным пришло свыше миллиона вопросов, сообщили в канале Кремля на платформе MAX.

« “Более 1,1 миллиона вопросов поступило в адрес программы "Итоги года с Владимиром Путиным", — говорится в посте.

По состоянию на 12:00 на прямую линию поступило 459 тысяч звонков, 251 тысяча вопросов через MAX, 176 тысяч СМС-сообщений, 136 тысяч обращений через соцсети.

Также 40 тысяч вопросов поступило через сайт, 32 тысячи ММС-сообщений, 14 тысяч вопросов — через приложение.

Сбор вопросов стартовал в четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения.

Отправить их можно через чат-бот в MАХ, в соцсетях " ВКонтакте " и " Одноклассники ", на сайте moskva-putinu.ru . Обратиться с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.