"Уже победил". На Западе сделали громкое заявление о Путине

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президента Владимира Путина можно считать победителем в конфликте на Украине из-за успехов российской армии в зоне СВО и глубоким расколом внутри стран Запада, пишет издание Foreign Policy.
"На Западе больше нет единства, в России же, наоборот, царит единодушие. А условия на местах, включая надвигающуюся зиму, благоприятствуют российским военным — в отличие от сил Владимира Зеленского, которые, в довершение к снарядному и кадровому голоду, еще и страдают от регулярных перебоев с электричеством. <...> В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил", — говорится в материале.
Ранее Белый дом опубликовал доктрину, в которой требует от Старого света взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Вашингтон расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Кроме того в ней отмечена нацеленность Вашингтона на восстановление стратегической стабильности с Москвой.
Комментируя содержание документа, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что впервые за много лет Россия в американском документе названа не угрозой, а участником диалога о стабильности.
