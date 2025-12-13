В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Силикатный" на северо-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили модернизацию газорегуляторного пункта "Силикатный", который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Хорошево, Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево, ТЭЦ-16", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

"В рамках проекта построили новый корпус и установили современный газорегуляторный пункт мощностью 110 тысяч кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Кроме того, обновили подводящие газопроводы, распределительные сети и системы газопотребления", - добавил он.

По его словам, особенность проекта - сложный рельеф местности, где расположен ГРП, это потребовало разработки и установки мощной фундаментной плиты для сооружения.