Экс-подполковник СБУ прокомментировал слова Зеленского про Крым
16:48 13.12.2025
Экс-подполковник СБУ прокомментировал слова Зеленского про Крым
Экс-подполковник СБУ прокомментировал слова Зеленского про Крым
в мире
украина
василий прозоров
владимир зеленский
украина
в мире, украина, василий прозоров, владимир зеленский
В мире, Украина, Василий Прозоров, Владимир Зеленский
Экс-подполковник СБУ прокомментировал слова Зеленского про Крым

РИА Новости: Прозоров считает, что слова Зеленского могут быть дымовой завесой

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Киев может готовить атаку, прикрываясь мирными заявлениями, однако любые подобные попытки ВСУ закончатся провалом, поделился мнением с РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Его насторожило заявление Владимира Зеленского, признавшего, что Крым отбить военным путем невозможно.
СМИ узнали о реакции США на слова Зеленского о референдуме на Украине
СМИ узнали о реакции США на слова Зеленского о референдуме на Украине
Вчера, 09:14
"Слова про Крым могут являться дымовой завесой перед попыткой вторжения. Да, никакого военно-стратегического смысла она не принесет, ведь всех их перебьют", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такая акция могла бы стать "медийно-показательной операцией" для зарубежных партнеров Киева, попыткой показать, что армия Украины не находится в плачевном состоянии.
"Любому маломыслящему человеку понятно, что стоит им отойти на 15 километров от Днепра, где они выйдут из зоны поддержки своей артиллерии, и все - они просто добыча", - добавил экс-подполковник СБУ.
Жительница Одессы назвала Зеленского мелким пакостником
Жительница Одессы назвала Зеленского мелким пакостником
Вчера, 13:22
 
В мире Украина Василий Прозоров Владимир Зеленский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
