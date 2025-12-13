Прозоров не будет требовать компенсации с украинцев, покушавшихся на него

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что не намерен требовать компенсаций с обвиняемых в покушении на него.
"Потерпевшим меня признали, гражданский иск подать можно. Там не только я имею право подать, еще и соседи, у которых машины повредили. Но дело в том, что с них же взять нечего. У них ничего нет на территории Российской Федерации. Даже арест на имущество накладывать не на что… Так что, как говорится, спасибо, что взял деньгами, я уж как-нибудь и без их денег обойдусь", - заявил Прозоров в интервью агентству.
В то же время, двое его соседей, чьи машины пострадали в результате покушения на Прозорова, рассматривают возможность обратиться в суд за взысканием компенсаций.
По словам Прозорова, он также не намерен обжаловать приговор, уже вынесенный одному фигуранту дела о покушении.
"Я знаю, что там товарищ Журавлев высказывал пожелание пойти на СВО и искупить свою вину, вот тут я как бы воспротивился, сказал, что нечего, пусть гниет в тюрьме", - уточнил экс-подполковник СБУ.
Суд рассматривает по существу уголовное дело в отношении Владимира Головченко и Ивана Паскаря. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, уточнил РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Второй западный окружной военный суд в середине августа приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Вину также признал Головченко, тогда как Паскарь заявляет, что к преступлению не причастен.