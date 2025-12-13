https://ria.ru/20251213/pridnestrove-2061816226.html
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию - РИА Новости, 13.12.2025
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию
Более 42 тысяч пенсионеров в Приднестровье получают российскую пенсию, сообщила пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима...
в мире
молдавия
ссср
румыния
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию
В Приднестровье 42 809 жителей получают российскую пенсию