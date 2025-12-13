Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 13.12.2025 (обновлено: 10:43 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/pridnestrove-2061816226.html
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию - РИА Новости, 13.12.2025
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию
Более 42 тысяч пенсионеров в Приднестровье получают российскую пенсию, сообщила пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:42:00+03:00
2025-12-13T10:43:00+03:00
в мире
молдавия
ссср
румыния
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600882472_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53a594fc0b33327f738a28074f1ea1ee.jpg
молдавия
ссср
румыния
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600882472_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d56717fd4efbd494b23a0e602b5cf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию

В Приднестровье 42 809 жителей получают российскую пенсию

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Более 42 тысяч пенсионеров в Приднестровье получают российскую пенсию, сообщила пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского со ссылкой на данные профильных служб.
«
"В представленной вниманию президента справке указано, что в Приднестровье 93 332 человека получают трудовую пенсию (ее средний размер – 1709 рублей) (чуть более 100 долларов – ред), 3888 – социальную. 42 809 жителей Приднестровья получают российскую пенсию. Все выплаты производятся своевременно и в полном объеме", - говорится в сообщении.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
В миреМолдавияСССРРумынияВадим КрасносельскийПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала