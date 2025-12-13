В Приднестровье рассказали, сколько жителей получают российскую пенсию

«

"В представленной вниманию президента справке указано, что в Приднестровье 93 332 человека получают трудовую пенсию (ее средний размер – 1709 рублей) (чуть более 100 долларов – ред), 3888 – социальную. 42 809 жителей Приднестровья получают российскую пенсию. Все выплаты производятся своевременно и в полном объеме", - говорится в сообщении.