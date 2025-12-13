Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники - РИА Новости, 13.12.2025
13:17 13.12.2025
Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники
Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники - РИА Новости, 13.12.2025
Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники
Работодатель не вправе принуждать сотрудника работать в официальные праздники, в том числе - в новогодние выходные, к такой деятельности также нельзя привлекать
Новости
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники

Машаров: работодатель не вправе принуждать сотрудников работать в праздники

Рабочее место . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Работодатель не вправе принуждать сотрудника работать в официальные праздники, в том числе - в новогодние выходные, к такой деятельности также нельзя привлекать беременных женщин и несовершеннолетних.
Как ранее рассказывал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, работа в праздничные дни с 31 декабря по 11 января должна оплачиваться в двойном размере.
8 декабря, 15:37
Он уточнял, что, если работник отказывается трудиться, то принудить его работодатель не вправе. К работе в праздничные и выходные дни можно привлечь не всех сотрудников. Нельзя привлекать к работе в выходные, даже при наличии согласия, беременных женщин и несовершеннолетних, кроме работников творческих профессий.
По его словам, для ряда работников требуется обязательное письменное согласие при отсутствии медицинских противопоказаний: женщин с детьми до трех лет, инвалидов, сотрудников, имеющих детей-инвалидов или ухаживающих за больными членами семьи, одиноких родителей детей до 14 лет, одного из родителей ребенка до 14 лет, если второй родитель мобилизован, служит по контракту, работает вахтовым методом, а также работников с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему не исполнилось 14 лет.
Машаров рассказывал, что, согласно статье 113 Трудового кодекса РФ, лишать праздников можно лишь тех, кто работает в непрерывно действующих организациях, обслуживает население или выполняет неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Он сообщал, что, за работу в праздники без соблюдения норм действующего законодательства, работодателя могут оштрафовать по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права): организацию - от 30 до 50 тысяч рублей; ИП или должностное лицо организации - от 1 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение оштрафуют по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ: организацию - от 50 до 70 тысяч рублей; ИП или должностное лицо - от 10 до 20 тысяч рублей.
Машаров также напомнил, что, по желанию работника, двойная оплата в новогодние праздники может быть заменена отгулом. По его словам, конкретная сумма выплат зависит от установленной системы оплаты труда.
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов
1 марта, 14:50
 
ОбществоРоссияНовый год
 
 
