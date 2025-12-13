МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год: среди основных предпочтений остаются деньги, гаджеты и электроника, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости.

"Предпочтения россиян в отношении новогодних подарков остаются неизменными на протяжении последних лет: каждый третий (31,4%) хотел бы получить на Новый год деньги, 20,7% - гаджеты и электронику, 13,3% - бытовую технику или товары для дома. Замыкают топ-5 подарков парфюмерия и косметика (10,1%) и мини-путешествие (8,0%)", - говорится в исследовании. В его рамках аналитики опросили более 3 тысяч человек.

В вопросе идеального времени для покупки подарков мнения опрошенных разделились: 44,7% оставят покупку на последние дни декабря в ожидании распродаж, но почти столько же респондентов (43,6%) приобретут их в первой половине декабря, чтобы избежать толп и очередей. В то же время каждый десятый (11,7%) отмечает, что уже купил подарки.

"Россияне подходят к покупке новогодних подарков рационально, стремясь найти наиболее выгодные предложения, а также сэкономить свое время в предпраздничной суете" - отмечают аналитики компании.