Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год - РИА Новости, 13.12.2025
03:47 13.12.2025
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год: среди основных предпочтений остаются деньги, гаджеты и электроника, говорится в исследовании... РИА Новости, 13.12.2025
2025
общество, новый год
Общество, Новый год
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год

РИА Новости: каждый третий россиянин хотел бы получить на Новый год деньги

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год: среди основных предпочтений остаются деньги, гаджеты и электроника, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Предпочтения россиян в отношении новогодних подарков остаются неизменными на протяжении последних лет: каждый третий (31,4%) хотел бы получить на Новый год деньги, 20,7% - гаджеты и электронику, 13,3% - бытовую технику или товары для дома. Замыкают топ-5 подарков парфюмерия и косметика (10,1%) и мини-путешествие (8,0%)", - говорится в исследовании. В его рамках аналитики опросили более 3 тысяч человек.
В вопросе идеального времени для покупки подарков мнения опрошенных разделились: 44,7% оставят покупку на последние дни декабря в ожидании распродаж, но почти столько же респондентов (43,6%) приобретут их в первой половине декабря, чтобы избежать толп и очередей. В то же время каждый десятый (11,7%) отмечает, что уже купил подарки.
"Россияне подходят к покупке новогодних подарков рационально, стремясь найти наиболее выгодные предложения, а также сэкономить свое время в предпраздничной суете" - отмечают аналитики компании.
Вместе с тем Новый год остается для граждан одним из важнейших праздников, поэтому люди закладывают на его празднование немалый бюджет - в том числе и на покупку подарков. А урезать расходы на подарки близким большинство опрошенных не планирует, уточнили аналитики.
Заголовок открываемого материала