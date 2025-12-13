Все калмыки станут на год старше в буддийский праздник Зул

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Согласно народным обычаям, все калмыки станут старше на год в буддийский праздник Зул, когда также отмечается калмыцкий Новый год, а некоторым новорожденным может даже исполниться сразу два года, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).

У буддистов мира нет единого дня празднования Нового года, и даже в российских регионах, традиционно исповедующих буддизм, этот праздник отмечают в разное время. Дата плавающая, она привязана к местным календарям, и, как правило, связана с наступлением весны: в Бурятии - "Сагаалган", Туве - "Шагаа", на Алтае - "Чагаа байрам". В Калмыкии Новый год начинают отмечать в праздник "Зул", в этом году он приходится на 14 декабря.

"Российские буддисты 14 декабря отмечают праздник Зул (Зула хурал, или праздник тысячи лампад) - это день ухода в нирвану ламы Цонкапы. Он - основатель нашей школы буддизма Гелугпа, которую традиционно исповедуют буддисты России. В этот день в храмах проводят особые молебны, в которых восхваляют ламу Цонкапу, его деяния, учение. Также принято возжигать лампады", – сказал геше Йонтен.

Но в Калмыкии, добавил он, это двойной праздник, поскольку в этот день отмечают Новый год.

"В праздник Зул каждый калмык становится на год старше – добавляет к своему возрасту один год. Эта традиция связана с буддийским календарем, астрологией, так как с праздника Зул в течение пяти дней меняется астрологический цикл: появляется новый "хозяин года" - символически они обозначаются как животные, например, "год лошади" и так далее. Предки калмыков решили, что раз меняется "хозяин года", то и год получается новый. И Зул стал своеобразным вторым днем рождения для калмыков", - пояснил лама.

По его словам, возраст по паспорту остается актуальным, но люди в разговоре могут добавить: "а по-калмыцки мне столько-то лет".