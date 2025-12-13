Рейтинг@Mail.ru
Все калмыки станут на год старше в буддийский праздник Зул - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:15 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/prazdnik-2061733119.html
Все калмыки станут на год старше в буддийский праздник Зул
Все калмыки станут на год старше в буддийский праздник Зул - РИА Новости, 13.12.2025
Все калмыки станут на год старше в буддийский праздник Зул
Согласно народным обычаям, все калмыки станут старше на год в буддийский праздник Зул, когда также отмечается калмыцкий Новый год, а некоторым новорожденным... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:15:00+03:00
2025-12-13T09:15:00+03:00
религия
религия
республика алтай
республика калмыкия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49883/01/498830194_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_720b084c2f045f0cc2b31cbd2b1d36f0.jpg
https://ria.ru/20141215/1037749367.html
https://ria.ru/20251114/immunitet-2054903832.html
https://ria.ru/20251003/buddizm-2046091869.html
республика алтай
республика калмыкия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49883/01/498830194_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_3eb8df0ea7e626106e3ddcf979fee4f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, республика алтай, республика калмыкия, республика бурятия
Религия, Религия, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Бурятия
Все калмыки станут на год старше в буддийский праздник Зул

Геше Йонтен: все калмыки станут старше на год в буддийский праздник Зул

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанк"Праздник тысячи свечей" в петербургском буддийском храме
Праздник тысячи свечей в петербургском буддийском храме - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в медиабанк
"Праздник тысячи свечей" в петербургском буддийском храме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Согласно народным обычаям, все калмыки станут старше на год в буддийский праздник Зул, когда также отмечается калмыцкий Новый год, а некоторым новорожденным может даже исполниться сразу два года, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
У буддистов мира нет единого дня празднования Нового года, и даже в российских регионах, традиционно исповедующих буддизм, этот праздник отмечают в разное время. Дата плавающая, она привязана к местным календарям, и, как правило, связана с наступлением весны: в Бурятии - "Сагаалган", Туве - "Шагаа", на Алтае - "Чагаа байрам". В Калмыкии Новый год начинают отмечать в праздник "Зул", в этом году он приходится на 14 декабря.
Монахи в петербургском буддийском храме зажигают свечи в день Праздника тысячи свечей (Зула-хурал) - РИА Новости, 1920, 15.12.2014
Буддийский праздник Зула хурал
15 декабря 2014, 10:26
"Российские буддисты 14 декабря отмечают праздник Зул (Зула хурал, или праздник тысячи лампад) - это день ухода в нирвану ламы Цонкапы. Он - основатель нашей школы буддизма Гелугпа, которую традиционно исповедуют буддисты России. В этот день в храмах проводят особые молебны, в которых восхваляют ламу Цонкапу, его деяния, учение. Также принято возжигать лампады", – сказал геше Йонтен.
Но в Калмыкии, добавил он, это двойной праздник, поскольку в этот день отмечают Новый год.
"В праздник Зул каждый калмык становится на год старше – добавляет к своему возрасту один год. Эта традиция связана с буддийским календарем, астрологией, так как с праздника Зул в течение пяти дней меняется астрологический цикл: появляется новый "хозяин года" - символически они обозначаются как животные, например, "год лошади" и так далее. Предки калмыков решили, что раз меняется "хозяин года", то и год получается новый. И Зул стал своеобразным вторым днем рождения для калмыков", - пояснил лама.
Лекарства, принимаемые во время простуды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Буддийский лама рассказал, как улучшить иммунитет
14 ноября, 05:50
По его словам, возраст по паспорту остается актуальным, но люди в разговоре могут добавить: "а по-калмыцки мне столько-то лет".
"Интересно, что, когда человек рождается, считается, что ему уже год, так как он уже жил какое-то время в текущем астрологическом периоде, при нынешнем "хозяине года". По традиции, у нас день начинается не в полночь, а с рассветом. И если человек родился на закате 13 декабря, то на рассвете 14 декабря ему по-калмыцки уже "стукнет" два года, хотя по григорианскому календарю он не прожил и трех дней. Таким образом, возраст в национальной традиции – это количество астрологических циклов, в которых жил человек", - заключил собеседник агентства.
Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Глава буддийского фонда: мы интернационализируем российский буддизм
3 октября, 09:00
 
РелигияРелигияРеспублика АлтайРеспублика КалмыкияРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала