Правительство приняло предложение "Роскосмоса" о переговорах с НАСА - РИА Новости, 13.12.2025
19:35 13.12.2025
Правительство приняло предложение "Роскосмоса" о переговорах с НАСА
Правительство приняло предложение "Роскосмоса" о переговорах с НАСА
россия, михаил мишустин, роскосмос, наса
Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос, НАСА
Правительство приняло предложение "Роскосмоса" о переговорах с НАСА

Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство России распорядилось принять предложение "Роскосмоса" о проведении переговоров с НАСА о подписании четвёртого дополнения к соглашению о перекрестных полётах, соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти о проведении переговоров о заключении четвёртого дополнения к Договорённости об исполнении соглашения ... в отношении полетов интергированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе.
Изначально соглашение было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Программа обеспечивает надежную работу станции за счет гарантированного присутствия на борту МКС как минимум одного российского космонавта и американского астронавта даже в случае нештатных ситуаций.
Затем стороны подписали три дополнения к соглашению. Последнее предусматривает полеты смешанных экипажей в 2025-2026 годах.
НАСА рассчитывает на продолжение перекрестных полетов США и России
НАСА рассчитывает на продолжение перекрестных полетов США и России
31 июля, 08:24
 
Россия Михаил Мишустин Роскосмос НАСА
 
 
