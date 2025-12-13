Правительство приняло предложение "Роскосмоса" о переговорах с НАСА

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правительство России распорядилось принять предложение "Роскосмоса" о проведении переговоров с НАСА о подписании четвёртого дополнения к соглашению о перекрестных полётах, соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти о проведении переговоров о заключении четвёртого дополнения к Договорённости об исполнении соглашения ... в отношении полетов интергированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе.
Изначально соглашение было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Программа обеспечивает надежную работу станции за счет гарантированного присутствия на борту МКС как минимум одного российского космонавта и американского астронавта даже в случае нештатных ситуаций.
Затем стороны подписали три дополнения к соглашению. Последнее предусматривает полеты смешанных экипажей в 2025-2026 годах.