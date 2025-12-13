https://ria.ru/20251213/pozhar-2061873706.html
Пожар в аквапарке в Суздале полностью ликвидировали
Пожар в аквапарке в Суздале полностью ликвидировали
Пожар в аквапарке в Суздале полностью ликвидирован, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. РИА Новости, 13.12.2025
происшествия, суздаль, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в аквапарке в Суздале полностью ликвидировали
