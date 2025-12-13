Рейтинг@Mail.ru
19:05 13.12.2025
Пожар в аквапарке в Суздале полностью ликвидировали
происшествия
суздаль
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
суздаль
владимирская область
россия
происшествия, суздаль, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Суздаль, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Пожар в аквапарке в Суздале полностью ликвидирован, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
В субботу ГУ МЧС России по Владимирской области сообщило о возгорании кровли аквапарка на площади 150 квадратных метров в Суздале . Эвакуировано 210 человек, информации о пострадавших не поступало. Открытое горение ликвидировано. По предварительным данным региональной прокуратуры, возгорание произошло из-за короткого замыкания.
"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
ПроисшествияСуздальВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
