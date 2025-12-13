https://ria.ru/20251213/pozhar-2061849179.html
Названа причина пожара в доме в Тверской области, где погибли дети
Причиной пожара, в результате которого погибли двое детей, в Тверской области стал, по предварительным данным, аварийный режим работы электрообогревателя,... РИА Новости, 13.12.2025
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
тверская область
ГУ МЧС назвало обогреватель причиной пожара в Тверской области, где погибли дети