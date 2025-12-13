Рейтинг@Mail.ru
Названа причина пожара в доме в Тверской области, где погибли дети
15:12 13.12.2025
Названа причина пожара в доме в Тверской области, где погибли дети
Причиной пожара, в результате которого погибли двое детей, в Тверской области стал, по предварительным данным, аварийный режим работы электрообогревателя,... РИА Новости, 13.12.2025
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
тверская область
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область
Названа причина пожара в доме в Тверской области, где погибли дети

РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Причиной пожара, в результате которого погибли двое детей, в Тверской области стал, по предварительным данным, аварийный режим работы электрообогревателя, сообщило ГУ МЧС по региону.
Ранее СУСК по Тверской области сообщило о гибели двух малолетних детей при пожаре в частном доме, расположенном в населенном пункте Игнатово. Ведомство организовало проверку. По данным ГУ МЧС, возгорание произошло ночью. Прокуратура уточнила, что погибли два мальчика.
"Дознавателями МЧС Тверской области предварительно установлено, что причиной пожара послужил аварийный режим работы электрообогревателя типа "ветерок", - сообщило ГУ МЧС на платформе Max.
Последствия пожара в деревне Тарма Братского района Иркутской области, где погибло двое детей - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Из-за пожара в Приангарье погибли двое детей
26 ноября, 07:21
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская область
 
 
