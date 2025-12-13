Последствия пожара в частном доме в Тверской области

В Тверской области дети погибли при пожаре в частном доме

РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило СУСК по региону.

"В Тверской области следователем и криминалистом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре", - говорится в Telegram-канале СУСК.

Отмечается, что пожар произошел в частном доме, расположенном в населенном пункте Игнатово, внутри которого находились двое детей. По факту их гибели "организовано проведение доследственной проверки".

Проводится осмотр места происшествия, для определения точной причины смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования, уточняет ведомство.

ГУ МЧС сообщило на платформе Max, что возгорание произошло ночью. Тела двух несовершеннолетних обнаружены в ходе тушения пожара.