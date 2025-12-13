https://ria.ru/20251213/pozhar-2061815450.html
В Тверской области дети погибли при пожаре в частном доме
В Тверской области дети погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 13.12.2025
В Тверской области дети погибли при пожаре в частном доме
Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:33:00+03:00
2025-12-13T10:33:00+03:00
2025-12-13T15:13:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
ск рф по тверской области
тверская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тверская область, СК РФ по Тверской области
Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в Тверской области
РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости.
Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило
СУСК по региону.
"В Тверской области следователем и криминалистом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что пожар произошел в частном доме, расположенном в населенном пункте Игнатово, внутри которого находились двое детей. По факту их гибели "организовано проведение доследственной проверки".
Проводится осмотр места происшествия, для определения точной причины смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования, уточняет ведомство.
ГУ МЧС сообщило на платформе Max, что возгорание произошло ночью. Тела двух несовершеннолетних обнаружены в ходе тушения пожара.
Прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале добавила, что погибли два мальчика.