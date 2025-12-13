Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области дети погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 13.12.2025 (обновлено: 15:13 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/pozhar-2061815450.html
В Тверской области дети погибли при пожаре в частном доме
В Тверской области дети погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 13.12.2025
В Тверской области дети погибли при пожаре в частном доме
Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:33:00+03:00
2025-12-13T15:13:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
ск рф по тверской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061848629_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_627758ae281b69eebf5e4145ceea2f44.jpg
https://ria.ru/20250823/podmoskove-2037176551.html
https://ria.ru/20250226/rebenok-2001820809.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061848629_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d473560335da330b98aed19b7a9a2877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, ск рф по тверской области
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тверская область, СК РФ по Тверской области
В Тверской области дети погибли при пожаре в частном доме

Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

© Фото : МЧС Тверской области/TelegramПоследствия пожара в частном доме в Тверской области
Последствия пожара в частном доме в Тверской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : МЧС Тверской области/Telegram
Последствия пожара в частном доме в Тверской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области, сообщило СУСК по региону.
"В Тверской области следователем и криминалистом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Последствия пожара в частном доме в подмосковной деревне Масюгино. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли два ребенка
23 августа, 15:44
Отмечается, что пожар произошел в частном доме, расположенном в населенном пункте Игнатово, внутри которого находились двое детей. По факту их гибели "организовано проведение доследственной проверки".
Проводится осмотр места происшествия, для определения точной причины смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования, уточняет ведомство.
ГУ МЧС сообщило на платформе Max, что возгорание произошло ночью. Тела двух несовершеннолетних обнаружены в ходе тушения пожара.
Прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале добавила, что погибли два мальчика.
Последствия пожара в квартире жилого дома в Нижегородской области, где погиб ребенок - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Нижегородской области при пожаре в доме погиб ребенок
26 февраля, 21:29
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьСК РФ по Тверской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала