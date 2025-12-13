Рейтинг@Mail.ru
В Переславле-Залесском потушили пожар в Никитском монастыре
00:38 13.12.2025 (обновлено: 00:39 13.12.2025)
В Переславле-Залесском потушили пожар в Никитском монастыре
В Переславле-Залесском потушили пожар в Никитском монастыре
Пожар на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском потушен, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ярославской области. РИА Новости, 13.12.2025
происшествия, переславль-залесский, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Переславль-Залесский, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Переславле-Залесском потушили пожар в Никитском монастыре

РИА Новости: в Переславле-Залесском потушили пожар в Никитском монастыре

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Пожар на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском потушен, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ярославской области.
"Потушили. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Происшествия
 
 
