В Переславле-Залесском потушили пожар в Никитском монастыре

Пожар на территории Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском потушен, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ярославской области. РИА Новости, 13.12.2025
переславль-залесский
ярославская область
