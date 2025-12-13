Рейтинг@Mail.ru
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
17:07 13.12.2025 (обновлено: 17:09 13.12.2025)
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах
Афера ЕС с российскими активами будет иметь долгосрочные политические последствия для блока, рассказал юрист, приглашенный профессор международного права в... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:07:00+03:00
2025-12-13T17:09:00+03:00
в мире
лондон
москва
киев
еврокомиссия
евросоюз
g7
лондон
москва
киев
в мире, лондон, москва, киев, еврокомиссия, евросоюз, g7
В мире, Лондон, Москва, Киев, Еврокомиссия, Евросоюз, G7
"Начнет конфисковывать". В Германии резко высказались о российских активах

BZ: афера с активами РФ будет иметь долгосрочные политические последствия для ЕС

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Афера ЕС с российскими активами будет иметь долгосрочные политические последствия для блока, рассказал юрист, приглашенный профессор международного права в Университетском колледже Лондона, лектор в Королевском колледже Лондона Роберт Вольтерра в беседе с Berliner Zeitung.
"Преднамеренное нарушение верховенства права — это нарушение основополагающих принципов, на которых якобы основан ЕС. Любое будущее заявление союза о том, что он проводит "моральную внешнюю политику", вызовет обвинения в "лицемерии" со стороны других государств. ЕС будет платить за это высокую цену в течение долгого времени", — отметил эксперт.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ
Вчера, 16:52
По мнению Вольтерры, последствия такого шага будут сказываться на ЕС в течение многих поколений.
Юрист также подчеркнул, что подобное решение блока может создать прецедент, который другие страны впоследствии смогут использовать и против него.
"Что произойдет, если крупная держава отвергнет экологическую политику ЕС, объявит ее незаконной согласно международному праву, а затем начнет конфисковывать суверенные активы государств-членов союза?" — обрушился он с критикой.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Вчера, 15:56
 
В миреЛондонМоскваКиевЕврокомиссияЕвросоюзG7
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
