Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

© AP Photo / Thomas Krych Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Афера ЕС с российскими активами будет иметь долгосрочные политические последствия для блока, рассказал юрист, приглашенный профессор международного права в Университетском колледже Лондона, лектор в Королевском колледже Лондона Роберт Вольтерра в беседе с Афера ЕС с российскими активами будет иметь долгосрочные политические последствия для блока, рассказал юрист, приглашенный профессор международного права в Университетском колледже Лондона, лектор в Королевском колледже Лондона Роберт Вольтерра в беседе с Berliner Zeitung

"Преднамеренное нарушение верховенства права — это нарушение основополагающих принципов, на которых якобы основан ЕС . Любое будущее заявление союза о том, что он проводит "моральную внешнюю политику", вызовет обвинения в "лицемерии" со стороны других государств. ЕС будет платить за это высокую цену в течение долгого времени", — отметил эксперт.

По мнению Вольтерры, последствия такого шага будут сказываться на ЕС в течение многих поколений.

Юрист также подчеркнул, что подобное решение блока может создать прецедент, который другие страны впоследствии смогут использовать и против него.

"Что произойдет, если крупная держава отвергнет экологическую политику ЕС, объявит ее незаконной согласно международному праву, а затем начнет конфисковывать суверенные активы государств-членов союза?" — обрушился он с критикой.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear . В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".