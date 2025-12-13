Рейтинг@Mail.ru
Немецкие военные будут размещены в Польше для участия в "Восточном щите" - РИА Новости, 13.12.2025
06:37 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/polsha-2061795751.html
Немецкие военные будут размещены в Польше для участия в "Восточном щите"
Немецкие военные будут размещены в Польше для участия в "Восточном щите"
Немецкие военнослужащие будут размещены в Польше для участия в плане "Восточный щит" на границе с Россией, как ожидается, их переброска начнется в апреле 2026... РИА Новости, 13.12.2025
Немецкие военные будут размещены в Польше для участия в "Восточном щите"

Немецкие солдаты примут участие в польском плане по укреплению восточной границы

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Немецкие военнослужащие будут размещены в Польше для участия в плане "Восточный щит" на границе с Россией, как ожидается, их переброска начнется в апреле 2026 года, сообщает газета Bild со ссылкой на немецкое министерство обороны (бундесвер).
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). По заявлению канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России.
Согласно сообщению газеты, немецкие инженерные войска будут принимать участие в польском плане "Восточный щит" с апреля 2026 года.
"В общей сложности несколько десятков военнослужащих сухопутных войск и подразделений материального обеспечения примут участие в операции "Восточный щит" в регионах, граничащих с Калининградом и Белоруссией", - приводит Bild заявление представителя бундесвера.
Согласно сообщению, немецкие военнослужащие будут устанавливать позиции, копать траншеи, прокладывать колючую проволоку и возведут противотанковые заграждения.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территории самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреРоссияПольшаБелоруссияДональд ТускВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
