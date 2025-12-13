Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 13.12.2025
07:07 13.12.2025
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 13.12.2025
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Режим повышенной готовности введен в Пензенской области из-за непогоды, в некоторых районах произошли отключения электроэнергии, работают аварийные бригады,... РИА Новости, 13.12.2025
пензенская область
олег мельниченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
пензенская область
2025
пензенская область, олег мельниченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Пензенская область, Олег Мельниченко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Мельниченко: в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за погоды

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Пензенской области из-за непогоды, в некоторых районах произошли отключения электроэнергии, работают аварийные бригады, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"В связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха по согласованию с региональным управлением МЧС вводим на территории Пензенской области режим повышенной готовности. В ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады", - написал он в своем в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей в субботу отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автотранспортом, а также не выходить из дома без крайней необходимости.
Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Жителям Магадана посоветовали не водить детей в школу из-за метели
5 декабря, 04:14
 
Пензенская областьОлег МельниченкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
