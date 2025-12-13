https://ria.ru/20251213/pogoda-2061797226.html
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 13.12.2025
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Режим повышенной готовности введен в Пензенской области из-за непогоды, в некоторых районах произошли отключения электроэнергии, работают аварийные бригады,... РИА Новости, 13.12.2025
пензенская область
олег мельниченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
пензенская область
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Мельниченко: в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за погоды