Вильфанд предупредил об активности циклона в трех российских регионах

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Циклон обрушится на Дальний Восток, в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке ожидаются метели и ураганный ветер до 33 метров в секунду в выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что усиление порывов ветра до 30 метров в секунду также произойдет на Чукотке