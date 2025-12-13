Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд предупредил об активности циклона в трех российских регионах
06:13 13.12.2025
Вильфанд предупредил об активности циклона в трех российских регионах
Вильфанд предупредил об активности циклона в трех российских регионах
Циклон обрушится на Дальний Восток, в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке ожидаются метели и ураганный ветер до 33 метров в секунду в выходные, сообщил... РИА Новости, 13.12.2025
Вильфанд предупредил об активности циклона в трех российских регионах

РИА Новости: циклон обрушится на Дальний Восток, на Чукотку и Камчатку

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Циклон обрушится на Дальний Восток, в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке ожидаются метели и ураганный ветер до 33 метров в секунду в выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Традиционно осенью очень активны циклоны на западе Тихого океана. Это приводит к тому, что меняется температура в прибрежных районах. В Магаданской области, на Чукотке, на Камчатке. И вот опять-таки циклон, который на севере приближается к Берингову проливу, обусловит сильный снег и метель в Магаданской области и усиление ветра до 25−30 метров в секунду", - сказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что усиление порывов ветра до 30 метров в секунду также произойдет на Чукотке
"На юге Камчатки циклон принесёт сильный снег, усиление ветра до 25−30 метров в секунду, а 13−14 декабря – до 33 – это ураганный ветер", - добавил учёный.
