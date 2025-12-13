Вильфанд предупредил о штормовом ветре на северо-западе России

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Опасные природные явления охватят сразу несколько регионов России в выходные: на северо‑западе – штормовой ветер и метели, на юге - сильные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.