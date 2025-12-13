В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом

КАЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Локомотив столкнулся с грузовым поездом в Пензенской области, произошел сход вагонов, пострадавших нет, сообщает Куйбышевская железная дорога.
"Сегодня в 11.49 мск при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.
По данным Куйбышевской железной дороги, ожидается задержка пассажирских поездов.
Как уточняет Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СК России, следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента.
Проверку обстоятельств происшествия проводит и Приволжская транспортная прокуратура.
В Алтайском крае поезд столкнулся с автомобилем
8 декабря, 09:33