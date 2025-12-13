Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом
14:47 13.12.2025
В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом
В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом - РИА Новости, 13.12.2025
В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом
Локомотив столкнулся с грузовым поездом в Пензенской области, произошел сход вагонов, пострадавших нет, сообщает Куйбышевская железная дорога. РИА Новости, 13.12.2025
происшествия, пензенская область, россия, куйбышевская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пензенская область, Россия, Куйбышевская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом

В Пензенской области локомотив столкнулся с грузовым поездом, пострадавших нет

© Центральное МСУТ СК России/TelegramПоследствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области
Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Центральное МСУТ СК России/Telegram
Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области
КАЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Локомотив столкнулся с грузовым поездом в Пензенской области, произошел сход вагонов, пострадавших нет, сообщает Куйбышевская железная дорога.
"Сегодня в 11.49 мск при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.
По данным Куйбышевской железной дороги, ожидается задержка пассажирских поездов.
Как уточняет Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СК России, следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента.
Проверку обстоятельств происшествия проводит и Приволжская транспортная прокуратура.
