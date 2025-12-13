Рейтинг@Mail.ru
Журналист Почобут отказался покидать Белоруссию, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 13.12.2025
20:23 13.12.2025
Журналист Почобут отказался покидать Белоруссию, заявили в МИД Польши
Журналист Почобут отказался покидать Белоруссию, заявили в МИД Польши - РИА Новости, 13.12.2025
Журналист Почобут отказался покидать Белоруссию, заявили в МИД Польши
Журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут не был освобожден из белорусской тюрьмы, так как отказался покидать страну,... РИА Новости, 13.12.2025
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко
Журналист Почобут отказался покидать Белоруссию, заявили в МИД Польши

РИА Новости: Почобут отказался покидать Белоруссию, поэтому не был освобожден

ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут не был освобожден из белорусской тюрьмы, так как отказался покидать страну, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши.
Президентом Белоруссии Александром Лукашенко было принято решение о помиловании более 120 человек. Они были осуждены за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". Позже стало известно, что среди помилованных нет Почобута, освобождения которого польские власти добиваются уже несколько лет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Лукашенко помиловал заключенных для стабилизации ситуации в Европе
Вчера, 16:39
"Нам известно, что условием помилования Анджея Почобута было то, что он немедленно покинет территорию Белоруссии. Он отказался принять это условие, и белорусский режим в ответ отказался его освободить", - рассказал собеседник агентства.
"Мы с уважением принимаем его решение и будем продолжать добиваться его освобождения", - добавил он.
В феврале 2023 года Гродненский областной суд приговорил Почобута к восьми годам колонии усиленного режима. Он обвинялся в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также в призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.
Ранее в рамках обмена заключенными между Россией и США Польша освободила по просьбе США гражданина России Павла Рубцова, обвинявшегося в шпионаже и ожидавшего суда. После этого польские власти подверглись критике со стороны оппозиции за то, что Рубцов не был обменян на Почобута.
Алесь Беляцкий - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Девять помилованных в Белоруссии человек находятся в Литве, пишут СМИ
Вчера, 18:11
 
В миреБелоруссияПольшаАлександр Лукашенко
 
 
