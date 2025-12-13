Рейтинг@Mail.ru
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 13.12.2025 (обновлено: 17:30 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/plan-2061859653.html
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2025
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ
Италия, Бельгия, Мальта и Болгария объединили усилия против плана Евросоюза о передаче Украине замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T16:52:00+03:00
2025-12-13T17:30:00+03:00
экономика
украина
бельгия
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_54609c5855c21c90e9cc35f88e97e3b8.jpg
https://ria.ru/20251213/novosti-2061850302.html
https://ria.ru/20251213/aktivy-2061777209.html
украина
бельгия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9ce3fa0d5ebc53c6d5c4125ed834e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, бельгия, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Бельгия, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ

Politico: Италия поддержала Бельгию в отказе от плана ЕС по российским активам

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Италия, Бельгия, Мальта и Болгария объединили усилия против плана Евросоюза о передаче Украине замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на внутренние документы.
"Приглашаем Комиссию и Совет продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с правом ЕС и международным правом, с предсказуемыми параметрами, представляющих значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или промежуточных решений", — приводит издание фрагмент документа.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Загнали в угол". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
Вчера, 15:21
В материале отмечается, что публичная критика плана ЕС этими странами подрывает надежды Европейской комиссии на достижение соглашения на следующей неделе.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Смертельный удар": на Западе отреагировали на решение ЕС по активам России
Вчера, 00:51
 
ЭкономикаУкраинаБельгияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала