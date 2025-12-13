Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Италия, Бельгия, Мальта и Болгария объединили усилия против плана Евросоюза о передаче Украине замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на внутренние документы.

"Приглашаем Комиссию и Совет продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с правом ЕС и международным правом, с предсказуемыми параметрами, представляющих значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или промежуточных решений", — приводит издание фрагмент документа.

В материале отмечается, что публичная критика плана ЕС этими странами подрывает надежды Европейской комиссии на достижение соглашения на следующей неделе.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС , в основном на счетах Euroclear Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.