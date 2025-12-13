Умер актер из "Маски" Питер Грин

https://ria.ru/20251213/piter-2061807355.html
Умер актер из "Маски" и "Криминального чтива" Питер Грин
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Американский актёр Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке, сообщает
газета New York Post со ссылкой на менеджера актёра.
"Актёр Питер Грин был найден мёртвым в своей квартире в районе Нижний Ист-Сайд... Грину, зарекомендовавшему себя как экранный злодей в 1990-х годах, было 60 лет", - говорится в сообщении.
Как пишет издание со ссылкой на полицию, подозрений в том, что смерть актёра наступила насильственно, нет, её причину установит судебно-медицинский эксперт. Менеджер актёра также сообщил газете, что в январе Грин планировал начать работу в новом проекте.