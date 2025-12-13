Умер актер из "Маски" Питер Грин

"Актёр Питер Грин был найден мёртвым в своей квартире в районе Нижний Ист-Сайд... Грину, зарекомендовавшему себя как экранный злодей в 1990-х годах, было 60 лет", - говорится в сообщении.

Как пишет издание со ссылкой на полицию, подозрений в том, что смерть актёра наступила насильственно, нет, её причину установит судебно-медицинский эксперт. Менеджер актёра также сообщил газете, что в январе Грин планировал начать работу в новом проекте.