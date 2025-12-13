Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из "Маски" Питер Грин - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:25 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/piter-2061807355.html
Умер актер из "Маски" Питер Грин
Умер актер из "Маски" Питер Грин - РИА Новости, 13.12.2025
Умер актер из "Маски" Питер Грин
Американский актёр Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке, сообщает газета New York... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:25:00+03:00
2025-12-13T09:25:00+03:00
культура
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061807152_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_3146d70c2f713f253e13a1253b681742.jpg
https://ria.ru/20250330/chemberlen-2008244708.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061807152_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_572aa5adb7aa41f8717b1984274f8bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город)
Культура, Нью-Йорк (город)
Умер актер из "Маски" Питер Грин

Умер актер из "Маски" и "Криминального чтива" Питер Грин

© Getty Images / Paul BruinoogeПитер Грин
Питер Грин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Getty Images / Paul Bruinooge
Питер Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский актёр Питер Грин, известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", скончался в возрасте 60 лет в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post со ссылкой на менеджера актёра.
"Актёр Питер Грин был найден мёртвым в своей квартире в районе Нижний Ист-Сайд... Грину, зарекомендовавшему себя как экранный злодей в 1990-х годах, было 60 лет", - говорится в сообщении.
Как пишет издание со ссылкой на полицию, подозрений в том, что смерть актёра наступила насильственно, нет, её причину установит судебно-медицинский эксперт. Менеджер актёра также сообщил газете, что в январе Грин планировал начать работу в новом проекте.
Американский актер Ричард Чемберлен - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Умер актер из сериала "Сегун" Ричард Чемберлен
30 марта, 15:34
 
КультураНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала