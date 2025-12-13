https://ria.ru/20251213/peregovory-2061888030.html
В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно
В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно - РИА Новости, 13.12.2025
В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно
Переговоры между представителями Минска и Вашингтона проходят практически еженедельно, сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T21:42:00+03:00
2025-12-13T21:42:00+03:00
2025-12-13T21:42:00+03:00
в мире
белоруссия
валентин рыбаков
александр лукашенко
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867552987_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8cb4388e6fa7b120003532bb18776b20.jpg
https://ria.ru/20251213/belorussiya-2061877554.html
https://ria.ru/20251213/lukashenko-2061872636.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867552987_70:0:1137:800_1920x0_80_0_0_0ab549cfd979f75dc64d162f397299dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, валентин рыбаков, александр лукашенко, сша
В мире, Белоруссия, Валентин Рыбаков, Александр Лукашенко, США
В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно
Рыбаков: переговоры между Минском и Вашингтоном проходят практически еженедельно