В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно - РИА Новости, 13.12.2025
21:42 13.12.2025
В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно
В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно - РИА Новости, 13.12.2025
В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно
Переговоры между представителями Минска и Вашингтона проходят практически еженедельно, сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T21:42:00+03:00
2025-12-13T21:42:00+03:00
в мире
белоруссия
валентин рыбаков
александр лукашенко
сша
белоруссия
сша
в мире, белоруссия, валентин рыбаков, александр лукашенко, сша
В мире, Белоруссия, Валентин Рыбаков, Александр Лукашенко, США
В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно

Рыбаков: переговоры между Минском и Вашингтоном проходят практически еженедельно

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© UN Photo/Manuel Elías
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Архивное фото
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Переговоры между представителями Минска и Вашингтона проходят практически еженедельно, сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"Каких-то публичных заявлений, каких-то публичных действий действительно может не быть. Их просто не видно, да. Это не означает, что работа не проводится. Поверьте мне, встречи с представителями американских властей происходят, ну, практически еженедельно", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный" после состоявшихся в Минске переговоров с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпредставителя США Джона Коула.
Государственные флаги России и Белоруссии
США не влияют на отношения Москвы и Минска, заявил постпред Белоруссии
Вчера, 19:45
Дипломат рассказал, что в Вашингтоне представители двух стран обсуждают вопросы текущей повестки.
"Готовим следующие встречи, готовим следующие шаги, которые обе стороны должны сделать на пути к этой самой нормализации, полной нормализации наших двусторонних отношений", - сказал Рыбаков.
Он сообщил, что уже есть договоренность о встрече с представителями американской стороны в Нью-Йорке. "Мы уже договорились, проведем очередную встречу, наметим следующие шаги, потому что есть, что делать, есть к чему стремиться", - сказал постпред Белоруссии при ООН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США в Белорусси Джон Коул во время встречи в Минске
NYT рассказали, о чем свидетельствуют встречи Лукашенко и Коула
Вчера, 18:48
 
В миреБелоруссияВалентин РыбаковАлександр ЛукашенкоСША
 
 
