В Пензенской области восстановили электроснабжение в 12 тысячах домах

Утром в субботу глава региона проинформировал о введении режима повышенной готовности из-за непогоды и отключениях электроэнергии. В регионе с ночи идет снег со штормовым ветром, наблюдается метель.

Он добавил, что над постановлением электроснабжения работают 218 специалистов и 92 единицы техники. Пока не восстановлено электроснабжение более чем в 7 тысячах домах в 45 населенных пунктах, без света остаются свыше 31 тысячи человек и 60 социально значимых объектов. Губернатор заверил, что на всех критически важных точках ответственные будут работать до окончания всех работ.