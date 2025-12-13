В Пензенской области восстановили электроснабжение в 12 тысячах домах

САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в 12 из 19 тысяч домов в Пензенской области после шквалистого ветра и метели, специалисты продолжают работать, света пока нет у 31 тысячи человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Утром в субботу глава региона проинформировал о введении режима повышенной готовности из-за непогоды и отключениях электроэнергии. В регионе с ночи идет снег со штормовым ветром, наблюдается метель.
"Уточнены данные о масштабах нарушения электроснабжения в регионе и проделанной работе. По последней информации, всего аварийные отключения затронули более 19 тысяч домовладений, 76 тысяч человек, свыше 200 социально значимых учреждений и 60 котельных в 166 населенных пунктах… Светом обеспечены 12 тысяч домов, 45 тысяч человек, а также 166 учреждений и 50 котельных. В Пензе осталось подключить дома в микрорайоне Арбеково", - уточнил губернатор в Telegram-канале.
Он добавил, что над постановлением электроснабжения работают 218 специалистов и 92 единицы техники. Пока не восстановлено электроснабжение более чем в 7 тысячах домах в 45 населенных пунктах, без света остаются свыше 31 тысячи человек и 60 социально значимых объектов. Губернатор заверил, что на всех критически важных точках ответственные будут работать до окончания всех работ.
