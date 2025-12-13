Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области восстановили электроснабжение в 12 тысячах домах - РИА Новости, 13.12.2025
19:19 13.12.2025
В Пензенской области восстановили электроснабжение в 12 тысячах домах
В Пензенской области восстановили электроснабжение в 12 тысячах домах - РИА Новости, 13.12.2025
В Пензенской области восстановили электроснабжение в 12 тысячах домах
Электроснабжение восстановлено в 12 из 19 тысяч домов в Пензенской области после шквалистого ветра и метели, специалисты продолжают работать, света пока нет у... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T19:19:00+03:00
2025-12-13T19:19:00+03:00
происшествия
пензенская область
пенза
олег мельниченко
пензенская область
пенза
происшествия, пензенская область, пенза, олег мельниченко
Происшествия, Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко
В Пензенской области восстановили электроснабжение в 12 тысячах домах

В Пензенской области восстановили электроснабжение в 12 из 19 тысяч домов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в 12 из 19 тысяч домов в Пензенской области после шквалистого ветра и метели, специалисты продолжают работать, света пока нет у 31 тысячи человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Утром в субботу глава региона проинформировал о введении режима повышенной готовности из-за непогоды и отключениях электроэнергии. В регионе с ночи идет снег со штормовым ветром, наблюдается метель.
Вид на город Энгельс - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть крыши
Вчера, 17:40
"Уточнены данные о масштабах нарушения электроснабжения в регионе и проделанной работе. По последней информации, всего аварийные отключения затронули более 19 тысяч домовладений, 76 тысяч человек, свыше 200 социально значимых учреждений и 60 котельных в 166 населенных пунктах… Светом обеспечены 12 тысяч домов, 45 тысяч человек, а также 166 учреждений и 50 котельных. В Пензе осталось подключить дома в микрорайоне Арбеково", - уточнил губернатор в Telegram-канале.
Он добавил, что над постановлением электроснабжения работают 218 специалистов и 92 единицы техники. Пока не восстановлено электроснабжение более чем в 7 тысячах домах в 45 населенных пунктах, без света остаются свыше 31 тысячи человек и 60 социально значимых объектов. Губернатор заверил, что на всех критически важных точках ответственные будут работать до окончания всех работ.
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
На южном берегу Крыма восстанавливают электроснабжение
10 декабря, 09:44
 
ПроисшествияПензенская областьПензаОлег Мельниченко
 
 
