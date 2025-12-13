https://ria.ru/20251213/penza-2061862792.html
РЖД оценили площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом
РЖД оценили площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом - РИА Новости, 13.12.2025
РЖД оценили площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом
Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров, сообщили в РЖД. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:17:00+03:00
2025-12-13T17:17:00+03:00
2025-12-13T17:25:00+03:00
РЖД оценили площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом
РЖД: площадь загрязнения из-за схода цистерн с мазутом под Пензой 750 кв метров