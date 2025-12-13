Пентагон сообщил о гибели двух военных и переводчика в сирийской Пальмире

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Двое американских военных и один гражданский переводчик погибли во время операции против ИГ* в сирийской Пальмире, сообщил Пентагон.
«
"Еще трое получили ранения. Нападение произошло во время проведения солдатами работы с ключевым лидером. Их миссия заключалась в поддержке продолжающихся операций по борьбе с ИГ* и терроризмом в регионе", — говорится в заявлении пресс-секретаря Шона Парнелла.
США разрешат Сирии возобновить работу посольства в Вашингтоне
11 ноября, 05:01
Атака сейчас расследуется американской стороной, отметил он. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что нападавшего ликвидировали партнерскими силами.
Представитель МВД арабской республики Нуруддин аль-Баба отметил, что сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, но они не восприняли это серьезно. По его словам, американские и сирийские военные после совместного патруля зашли в укрепленную штаб-квартиру, когда у входа подверглись нападению боевика.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал очень серьезные ответные действия в отношении ИГ*.
В ноябре Центральное командование американских ВС заявило, что Штаты приняли участие в более чем 22 операциях против ИГ* в Сирии за последний месяц.
* Запрещенная в России террористическая организация
В Латакии произошли столкновения между боевиками и армией
24 ноября, 14:56