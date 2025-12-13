Пентагон сообщил о гибели двух военных и переводчика в сирийской Пальмире

"Еще трое получили ранения. Нападение произошло во время проведения солдатами работы с ключевым лидером. Их миссия заключалась в поддержке продолжающихся операций по борьбе с ИГ* и терроризмом в регионе", — говорится в заявлении пресс-секретаря Шона Парнелла.

Представитель МВД арабской республики Нуруддин аль-Баба отметил, что сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков в Пальмире, но они не восприняли это серьезно. По его словам, американские и сирийские военные после совместного патруля зашли в укрепленную штаб-квартиру, когда у входа подверглись нападению боевика.