Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты - РИА Новости, 13.12.2025
07:17 13.12.2025 (обновлено: 14:07 13.12.2025)
Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты
Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты - РИА Новости, 13.12.2025
Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты
Останки древнего города Мохенджо-Даро в Пакистане могут серьезнейшим образом пострадать от непогоды в сезон муссонов в 2026 году, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2025
в мире
пакистан
синд
юнеско
рудн
пакистан
синд
2025
в мире, пакистан, синд, юнеско, рудн
В мире, Пакистан, Синд, ЮНЕСКО, РУДН
Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты

РИА Новости: останки древнего города Мохенджо-Даро могут пострадать от муссонов

© Getty Images / Sergey StrelkovОстанки древнего города Мохенджо-Даро в Пакистане
Останки древнего города Мохенджо-Даро в Пакистане - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Getty Images / Sergey Strelkov
Останки древнего города Мохенджо-Даро в Пакистане
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Останки древнего города Мохенджо-Даро в Пакистане могут серьезнейшим образом пострадать от непогоды в сезон муссонов в 2026 году, рассказал РИА Новости генсекретарь пакистанской комиссии по делам ЮНЕСКО Афтаб Мухаммад Хан.
"Безусловно, такая вероятность есть. Муссоны очень разрушительны, а нужной подготовки у нас не провели. (При наводнениях. — Прим. ред.) во время муссонов в Пакистане в целом гибнут люди, разрушаются здания. Мы, конечно, очень обеспокоены", — сказал он агентству на полях конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире" в РУДН, комментируя этот вопрос.
Руины в Мохенджо-Даро - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Забытый рай" с идеальными технологиями: загадка Хараппской цивилизации
3 ноября, 08:34
Собеседник отметил, что на территории древнего города до сих пор идут восстановительные работы после масштабного наводнения 2022-го, также связанного с муссонными ливнями.
"Власти провинции Синд (там расположен город) вместе с Министерством культуры работают над этим, а отделение ЮНЕСКО в Пакистане поддерживает контакт с ними по реставрации", — уточнил он.
Останки Мохенджо-Даро расположены вблизи реки Инд на юге Пакистана. По оценкам ученых, возраст города составляет около 4,5 тысячи лет. В 1980 году Мохенджо-Даро включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Раскопки винодельни в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
"Мегаполис каменного века": ученые обнаружили следы неизвестного народа
10 апреля 2022, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
