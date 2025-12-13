https://ria.ru/20251213/pakistan-2061797669.html
Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты
Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты - РИА Новости, 13.12.2025
Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты
Останки древнего города Мохенджо-Даро в Пакистане могут серьезнейшим образом пострадать от непогоды в сезон муссонов в 2026 году, рассказал РИА Новости
пакистан
синд
Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты
РИА Новости: останки древнего города Мохенджо-Даро могут пострадать от муссонов
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Останки древнего города Мохенджо-Даро в Пакистане могут серьезнейшим образом пострадать от непогоды в сезон муссонов в 2026 году, рассказал РИА Новости генсекретарь пакистанской комиссии по делам ЮНЕСКО Афтаб Мухаммад Хан.
"Безусловно, такая вероятность есть. Муссоны очень разрушительны, а нужной подготовки у нас не провели. (При наводнениях. — Прим. ред.) во время муссонов в Пакистане
в целом гибнут люди, разрушаются здания. Мы, конечно, очень обеспокоены", — сказал он агентству на полях конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире" в РУДН
, комментируя этот вопрос.
Собеседник отметил, что на территории древнего города до сих пор идут восстановительные работы после масштабного наводнения 2022-го, также связанного с муссонными ливнями.
"Власти провинции Синд
(там расположен город) вместе с Министерством культуры работают над этим, а отделение ЮНЕСКО
в Пакистане поддерживает контакт с ними по реставрации", — уточнил он.
Останки Мохенджо-Даро расположены вблизи реки Инд на юге Пакистана. По оценкам ученых, возраст города составляет около 4,5 тысячи лет. В 1980 году Мохенджо-Даро включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.