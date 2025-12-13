Стихия угрожает останкам одного из древнейших городов планеты

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Останки древнего города Мохенджо-Даро в Пакистане могут серьезнейшим образом пострадать от непогоды в сезон муссонов в 2026 году, рассказал РИА Новости генсекретарь пакистанской комиссии по делам ЮНЕСКО Афтаб Мухаммад Хан.

"Безусловно, такая вероятность есть. Муссоны очень разрушительны, а нужной подготовки у нас не провели. (При наводнениях. — Прим. ред.) во время муссонов в Пакистане в целом гибнут люди, разрушаются здания. Мы, конечно, очень обеспокоены", — сказал он агентству на полях конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире" в РУДН , комментируя этот вопрос.

Собеседник отметил, что на территории древнего города до сих пор идут восстановительные работы после масштабного наводнения 2022-го, также связанного с муссонными ливнями.

"Власти провинции Синд (там расположен город) вместе с Министерством культуры работают над этим, а отделение ЮНЕСКО в Пакистане поддерживает контакт с ними по реставрации", — уточнил он.