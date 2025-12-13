В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

"В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, еще двое обратились самостоятельно", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, детей осмотрели врачи, им оказана необходимая медпомощь. "Состояние детей оценивается специалистами как удовлетворительное. Дети были направлены на амбулаторное лечение и взяты под медицинское наблюдение врачей на дому", - добавили в минздраве.