В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
04:29 13.12.2025
В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Тринадцать детей в Якутии отравились хлором в бассейне, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2025
происшествия
нерюнгри
республика саха (якутия)
нерюнгри
республика саха (якутия)
2025
происшествия, нерюнгри, республика саха (якутия)
Происшествия, Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Тринадцать детей в Якутии отравились хлором в бассейне, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
"В приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы скорой помощью были доставлены 11 детей, еще двое обратились самостоятельно", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, детей осмотрели врачи, им оказана необходимая медпомощь. "Состояние детей оценивается специалистами как удовлетворительное. Дети были направлены на амбулаторное лечение и взяты под медицинское наблюдение врачей на дому", - добавили в минздраве.
В соцсетях сообщалось, что дети отравились во время соревнований в Нерюнгри. Официальной информации от министерства спорта и физической культуры Якутии пока нет.
Происшествия
 
 
