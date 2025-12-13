ЛДПР предложила давать отпуск для сопровождения родственников в больницу

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обязать работодателей предоставлять работникам двухдневный отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению для сопровождения родственников в медицинские организации и обратно.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается закрепить, что работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам в случае необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно – до 2 календарных дней", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, в каждой семье может наступить момент, когда близкого человека понадобиться срочно отвезти в больницу или, напротив, забрать домой после госпитализации. По его словам, на практике броситься по первому зову на помощь заболевшему родственнику не всегда позволяет работа.
"Нередко, когда в этот и без того тяжелый для семьи период, сотрудники не получают поддержки работодателя, а, напротив, вынуждены унизительно объясняться и умолять "отпустить" его, рискуя получить от руководства дисциплинарное взыскание или даже попасть под увольнение. Никаких законных гарантий для человека, который вынужден оставить работу ради больного родственника, нет, что, на наш взгляд, крайне недопустимо. Когда речь идет о здоровье и жизни родных, человек не должен становиться заложником формальностей и чьей-то субъективной воли", - отметил он.
"Предлагаемая мера - это превентивная защита, которая избавит людей от риска потерять работу из-за заботы о своей семье. Государство должно стоять на стороне граждан, а не бюрократических барьеров", - заключил он.
