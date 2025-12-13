Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила давать отпуск для сопровождения родственников в больницу - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/otpusk-2061793588.html
ЛДПР предложила давать отпуск для сопровождения родственников в больницу
ЛДПР предложила давать отпуск для сопровождения родственников в больницу - РИА Новости, 13.12.2025
ЛДПР предложила давать отпуск для сопровождения родственников в больницу
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обязать работодателей предоставлять работникам двухдневный отпуск без... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T05:48:00+03:00
2025-12-13T05:48:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html
https://ria.ru/20251125/otpusk-2057297048.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР предложила давать отпуск для сопровождения родственников в больницу

РИА Новости: Слуцкий предложил давать отпуск при госпитализации родственника

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обязать работодателей предоставлять работникам двухдневный отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению для сопровождения родственников в медицинские организации и обратно.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
2 июня, 04:07
"Законопроектом предлагается закрепить, что работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам в случае необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно – до 2 календарных дней", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, в каждой семье может наступить момент, когда близкого человека понадобиться срочно отвезти в больницу или, напротив, забрать домой после госпитализации. По его словам, на практике броситься по первому зову на помощь заболевшему родственнику не всегда позволяет работа.
"Нередко, когда в этот и без того тяжелый для семьи период, сотрудники не получают поддержки работодателя, а, напротив, вынуждены унизительно объясняться и умолять "отпустить" его, рискуя получить от руководства дисциплинарное взыскание или даже попасть под увольнение. Никаких законных гарантий для человека, который вынужден оставить работу ради больного родственника, нет, что, на наш взгляд, крайне недопустимо. Когда речь идет о здоровье и жизни родных, человек не должен становиться заложником формальностей и чьей-то субъективной воли", - отметил он.
Лидер ЛДПР уточнил, что в России сегодня насчитывается около 5,5 миллиона лежачих больных, что является огромной цифрой, и эти люди регулярно нуждаются в транспортировке в различные медучреждения, на прием к врачу или для проведения необходимых манипуляций.
"Предлагаемая мера - это превентивная защита, которая избавит людей от риска потерять работу из-за заботы о своей семье. Государство должно стоять на стороне граждан, а не бюрократических барьеров", - заключил он.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Исследование показало, кто чаще всего дробит отпуска
25 ноября, 04:03
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала