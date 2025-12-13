ЛДПР предложила давать отпуск для сопровождения родственников в больницу

"Законопроектом предлагается закрепить, что работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам в случае необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно – до 2 календарных дней", - сказано в пояснительной записке.

"Нередко, когда в этот и без того тяжелый для семьи период, сотрудники не получают поддержки работодателя, а, напротив, вынуждены унизительно объясняться и умолять "отпустить" его, рискуя получить от руководства дисциплинарное взыскание или даже попасть под увольнение. Никаких законных гарантий для человека, который вынужден оставить работу ради больного родственника, нет, что, на наш взгляд, крайне недопустимо. Когда речь идет о здоровье и жизни родных, человек не должен становиться заложником формальностей и чьей-то субъективной воли", - отметил он.