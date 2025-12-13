В некоторых районах Одессы света не будет до вторника, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Электроснабжение во многих районах Одессы не смогут восстановить как минимум до вторника, 16 декабря, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные местных онлайн-сообществ.
"Света у многих одесситов не будет как минимум до 16 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Ранее в субботу в министерстве энергетики Украины сообщили, что абоненты в Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области остались без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.