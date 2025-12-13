Рейтинг@Mail.ru
20:47 13.12.2025
В некоторых районах Одессы света не будет до вторника, сообщили СМИ
В некоторых районах Одессы света не будет до вторника, сообщили СМИ
Электроснабжение во многих районах Одессы не смогут восстановить как минимум до вторника, 16 декабря, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на... РИА Новости, 13.12.2025
В некоторых районах Одессы света не будет до вторника, сообщили СМИ

В нескольких районах Одессы света не будет до 16 декабря

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Электроснабжение во многих районах Одессы не смогут восстановить как минимум до вторника, 16 декабря, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные местных онлайн-сообществ.
"Света у многих одесситов не будет как минимум до 16 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Часть Николаевской области осталась без электроснабжения
Вчера, 08:28
Как уточняют в издании, в Одессе, Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне в данный момент произошло полное отключение электроснабжения.
Ранее в субботу в министерстве энергетики Украины сообщили, что абоненты в Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области остались без электроснабжения из-за повреждений энергообъектов.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Кривом Роге отключились все объекты критической инфраструктуры
Вчера, 10:03
 
