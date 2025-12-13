Рейтинг@Mail.ru
Жительница Одессы рассказала, что пенсионеры голодают из-за высоких цен
09:17 13.12.2025 (обновлено: 13:07 13.12.2025)
Жительница Одессы рассказала, что пенсионеры голодают из-за высоких цен
Жительница Одессы рассказала, что пенсионеры голодают из-за высоких цен - РИА Новости, 13.12.2025
Жительница Одессы рассказала, что пенсионеры голодают из-за высоких цен
Пенсионеры в Одессе бедствуют и голодают из-за высоких цен на продукты и лекарства, рассказала РИА Новости местная жительница. РИА Новости, 13.12.2025
Жительница Одессы рассказала, что пенсионеры голодают из-за высоких цен

В Одессе пенсионеры остаются без еды и лекарств из-за высоких цен

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пенсионеры в Одессе бедствуют и голодают из-за высоких цен на продукты и лекарства, рассказала РИА Новости местная жительница.
"Очень все дорого, и пенсионеры бедствуют. Они голодают", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в Одессе очень высокие цены на лекарства и продукты.
Ранее она рассказала РИА Новости, что цены на некоторые продукты в Одессе сейчас "просто бешеные", они выше, чем в Европе, что совершенно не соответствует доходам населения.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Памятник основателям Одессы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Жительница Одессы пожаловалась на поведение переехавших с Западной Украины
11 декабря, 10:28
 
