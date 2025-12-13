https://ria.ru/20251213/odessa-2061804330.html
В Одессе попытались мобилизовать вернувшегося из плена боевика ВСУ
Сотрудники ТЦК в Одессе пытались отправить на фронт только что вернувшегося из плена боевика ВСУ - в итоге дело ограничилось избиением украинца, сообщили РИА... РИА Новости, 13.12.2025
В Одессе попытались мобилизовать вернувшегося из плена боевика ВСУ
