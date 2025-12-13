Рейтинг@Mail.ru
В Одессе попытались мобилизовать вернувшегося из плена боевика ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 13.12.2025
В Одессе попытались мобилизовать вернувшегося из плена боевика ВСУ
В Одессе попытались мобилизовать вернувшегося из плена боевика ВСУ
Сотрудники ТЦК в Одессе пытались отправить на фронт только что вернувшегося из плена боевика ВСУ - в итоге дело ограничилось избиением украинца, сообщили РИА Новости
2025
В Одессе попытались мобилизовать вернувшегося из плена боевика ВСУ

РИА Новости: в Одессе сотрудники ТЦК избили вернувшегося из плена боевика ВСУ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сотрудники ТЦК в Одессе пытались отправить на фронт только что вернувшегося из плена боевика ВСУ - в итоге дело ограничилось избиением украинца, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Военнослужащий был взят в плен в Мариуполе и после обмена находился на реабилитации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, задержание одного инвалида проводили девять "людоловов".
"Они остановили бывшего старшего наводчика 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшего матроса Покидько Романа Николаевича (10.10.1998 года рождения) и, несмотря на предъявленные документы, силой затолкали его в микроавтобус, избили и выбросили на ходу на проезжую часть, как скот", - отметили в российских силовых структурах.
Жительница Одессы рассказала об уловках сотрудников ТЦК
28 ноября, 04:14
Жительница Одессы рассказала об уловках сотрудников ТЦК
