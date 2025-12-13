Автор отмечает, что ЕС в попытках помешать мирному процессу на Украине "угодил между молотом и наковальней" и потерял всякое влияние на разрешение конфликта.

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.