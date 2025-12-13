"Загнали в угол". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Европа проиграет от любого варианта урегулирования конфликта на Украине, пишет директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для Unherd.
"Европейцы сами загнали себя в угол, так и не придумав реалистичного плана ни на случай войны, ни на случай мира. Если соглашение все же будет достигнуто, перед США и Россией откроются обширные возможности для бизнеса, а на плечи ЕС лягут расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке. Если же стороны так и не договорятся, Украине светят дальнейшие территориальные потери <…> Более того, без поддержки США европейцам будет трудно помочь Украине и восстановить собственные вооруженные силы. В общем, как бы то ни было, они проиграют", — говорится в материале.
Автор отмечает, что ЕС в попытках помешать мирному процессу на Украине "угодил между молотом и наковальней" и потерял всякое влияние на разрешение конфликта.
Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.